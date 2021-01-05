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  5 января 2021
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В Узбекистане мужчину посадили на 5 лет за убийство 2-месячной дочери
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) -  Зааминский районный суд Джизакской области приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы за убийство своей двухмесячной дочери.

Как сообщили в пресс-службе УВД Джизакской области, инцидент произошел 9 октября 2020 года.

В 11 часов ночи мужчина разозлившись тем, что его жена не может успокоить ребенка, выхватил подушку из бешика (люльки) и несколько раз ударил ею свою жену по лицу. В этот момент голова ребенка ударилась о край бешика. Младенец получил и другие травмы.

В частности, судебно-медицинская экспертиза показала, что у ребенка была закрытая черепно-мозговая травма, перелом шейных позвонков, сдавливание мозговой ткани, кровоизлияние в ткани и полости головного мозга.

Младенец, родившийся 17 августа 2020 года, был госпитализирован. Однако, ребёнок скончался в больнице, не приходя в сознание. Мать сообщила о случившемся в УВД 10 октября.

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