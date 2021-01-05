В Генконсульстве подтвердили смерть 18-летней гражданки Узбекистана в Турции

CentralAsia (UZ) - Генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле подтвердило распространенную в СМИ информацию о смерти 2 января текущего года 18-летней гражданки Узбекистана в результате падения с десятого этажа жилого дома в районе Каршияка провинции Измир.

По информации Генконсульства, 1 января 2021 года в Стамбуле от сердечной недостаточности скончался ещё одни гражданин Узбекистана 1974 года рождения. .

Генконсульство взяло обе вышеуказанные ситуации на контроль, поддерживает контакт с компетентными ведомствами Турции. Сообщается, что оказана консульско-правовая помощь родственникам покойных по организации отправки тел соотечественников на Родину для дальнейшего захоронения.