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  5 января 2021
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Пользователь китайской соцсети WeChat порекомендовал шесть продуктов, укрепляющих иммунитет

CentralAsia (CA) -  Пользователь популярной китайской соцсети WeChat рассказывает о важности поддержания иммунитета. Автор выделил шесть продуктов, которые помогут укрепить нашу иммунную систему. Их пользу сложно переоценить. Например, два банана в день восполняют суточную норму витамина В6.

Какие продукты повышают иммунитет?

  • Помидоры
Помидоры богаты каротином, который является антиоксидантом, схожим с бета-каротином. Это вещество укрепляет иммунную систему организма. По данным научных исследований, с точки зрения повышения иммунитета каротин в сто раз превосходит витамин Е.
  • Бананы
Витамин В6, содержащийся в бананах, благотворно влияет на иммунную систему, а также способен предотвращать рак кожи и мочевого пузыря. Кроме того, витамин В6 применяется для профилактики образования камней в почках и при лечении бессонницы. Норма витамина В6 составляет всего 2 мг в день, что эквивалентно двум бананам.
  • Репейник
Репейник усиливает синтез коллагена и повышает жизнеспособность клеток в организме. Кроме того, он стимулирует рост клеток, повышает уровень лейкоцитов и тромбоцитов в крови, что важно для укрепления иммунитета и профилактики онкологических заболеваний.
  • Прополис
Прополис оказывает увлажняющее действие на кожу, способствует росту мышечной массы, обладает противовоспалительным и обезболивающим эффектом. Он также применяется при лечении ротовых язв, ожогов, трещин на коже и других заболеваний. Кроме того, прополис является мощным природным иммуностимулятором, так как улучшает способность макрофагов уничтожать вирусы и бактерии, что необходимо для поддержания баланса иммунной системы.
  • Грибы
Грибы способствуют образованию и повышению жизнеспособности лейкоцитов, усиливая их способность защищаться от угроз, поступающих извне, и, тем самым, укрепляя иммунитет. Поэтому для того, чтобы повысить сопротивляемость организма различным заболеваниям, следует регулярно употреблять грибы.
  • Папайя
Папайя очень полезна как в свежем, так и в сушеном виде. Кроме того, она широко используется в кулинарии. Этот фрукт не только укрепляет иммунитет, но и оказывает антибактериальное и противовоспалительное действие, расслабляет мышцы и стимулирует кровообращение, повышает эластичность кровеносных сосудов, снимает отеки, а также обладает омолаживающим и обезболивающим эффектом.
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