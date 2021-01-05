Пользователь китайской соцсети WeChat порекомендовал шесть продуктов, укрепляющих иммунитет

CentralAsia (CA) - Пользователь популярной китайской соцсети WeChat рассказывает о важности поддержания иммунитета. Автор выделил шесть продуктов, которые помогут укрепить нашу иммунную систему. Их пользу сложно переоценить. Например, два банана в день восполняют суточную норму витамина В6.



Какие продукты повышают иммунитет?



Помидоры

Бананы

Репейник

Прополис

Грибы

Папайя

Помидоры богаты каротином, который является антиоксидантом, схожим с бета-каротином. Это вещество укрепляет иммунную систему организма. По данным научных исследований, с точки зрения повышения иммунитета каротин в сто раз превосходит витамин Е.Витамин В6, содержащийся в бананах, благотворно влияет на иммунную систему, а также способен предотвращать рак кожи и мочевого пузыря. Кроме того, витамин В6 применяется для профилактики образования камней в почках и при лечении бессонницы. Норма витамина В6 составляет всего 2 мг в день, что эквивалентно двум бананам.Репейник усиливает синтез коллагена и повышает жизнеспособность клеток в организме. Кроме того, он стимулирует рост клеток, повышает уровень лейкоцитов и тромбоцитов в крови, что важно для укрепления иммунитета и профилактики онкологических заболеваний.Прополис оказывает увлажняющее действие на кожу, способствует росту мышечной массы, обладает противовоспалительным и обезболивающим эффектом. Он также применяется при лечении ротовых язв, ожогов, трещин на коже и других заболеваний. Кроме того, прополис является мощным природным иммуностимулятором, так как улучшает способность макрофагов уничтожать вирусы и бактерии, что необходимо для поддержания баланса иммунной системы.Грибы способствуют образованию и повышению жизнеспособности лейкоцитов, усиливая их способность защищаться от угроз, поступающих извне, и, тем самым, укрепляя иммунитет. Поэтому для того, чтобы повысить сопротивляемость организма различным заболеваниям, следует регулярно употреблять грибы.Папайя очень полезна как в свежем, так и в сушеном виде. Кроме того, она широко используется в кулинарии. Этот фрукт не только укрепляет иммунитет, но и оказывает антибактериальное и противовоспалительное действие, расслабляет мышцы и стимулирует кровообращение, повышает эластичность кровеносных сосудов, снимает отеки, а также обладает омолаживающим и обезболивающим эффектом.