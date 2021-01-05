В Карабахе нашли тела 1184 погибших во время эскалации конфликта

// РИА Новости / Алексей Куденко

CentralAsia (CA) - Государственная служба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики продолжает проводить поисковые операции.



Как сообщили в ведомстве, по итогам поисковых работ, на 4 января 2021 года, всего было обнаружено 1184 тела, включая тела мирных жителей.



3 января было обнаружено 20 тел, вчера, 4 января — 9, из них 3 гражданские (две женщины, один мужчина).



В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.