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  5 января 2021
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В Карабахе нашли тела 1184 погибших во время эскалации конфликта
// РИА Новости / Алексей Куденко

CentralAsia (CA) -  Государственная служба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики продолжает проводить поисковые операции.

Как сообщили в ведомстве, по итогам поисковых работ, на 4 января 2021 года, всего было обнаружено 1184 тела, включая тела мирных жителей.

3 января было обнаружено 20 тел, вчера, 4 января — 9, из них 3 гражданские (две женщины, один мужчина).

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

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