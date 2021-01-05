В Узбекистане вновь ограничили работу газовых заправок

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане время работы газовых заправок будет вновь ограничено. Теперь заправляться можно будет с 5 утра до 15:00. Ранее этот промежуток составлял с 5 до 17:00.

По данным Минэнерго, что вводимые ограничения – это временное явление, связанное с ситуацией, возникшей в Мубарекском нефтегозодобывающем управлении. Ранее здесь из-за аварии возникли проблемы с электроснабжением, в результате упало давление газа в магистральных газопроводах и возникли проблемы с обеспечением "голубым" топливом населения в ряде регионов страны.

"К настоящему времени запущены и функционируют в рабочем режиме все 14 газоперекачивающих агрегатов, которые были накануне аварийно остановлены на нефтегазовых месторождениях Мубарекского нефтегазодобывающего управления. В результате устранения неполадок, поставка газа от Мубарекского ГПЗ восстановлена в полном объеме. Однако не восполнены недопоставленные 4 января объемы, что мешает возобновлению необходимого давления газа. Также идет рост газопотребления в связи с понижением температуры 4 и 5 января", – отметили в министерстве.

В связи со сложившейся ситуацией 4 января наблюдались отдельные случаи временных перебоев с подачей электроэнергии и газоснабжением в домовладениях. Все случаи находятся под контролем и оперативно решаются, отметили в министерстве.