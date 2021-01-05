В Великобритании началась вакцинация от коронавируса оксфордским препаратом

CentralAsia (CA) - Великобритания начала вакцинацию препаратом Oxford-AstraZeneca, а премьер-министр Борис Джонсон лично посетил нескольких привитых в первую очередь сограждан, сообщает Euronews.



Но эффект будет ощутим ещё нескоро, поэтому в понедельник вечером во время телеобращения к нации Джонсон объявил об ужесточении карантинных мер в Англии — уже в третий раз с начала пандемии.



Ограничения обретут силу закона 6 января, когда парламент вернётся с каникул и проголосует по этому вопросу.



«Поскольку на большей части территории страны уже введены строгие ограничения, очевидно, что нам нужно ещё что-то предпринять всем вместе, чтобы взять под контроль этот новый штамм коронавируса, пока идёт вакцинация. Поэтому в Англии мы также должны ввести локдаун, и правительство в очередной раз даёт вам указание оставаться дома», - сказал Джонсон.



Решение о локдауне было принято вслед за предупреждением, озвученным главными врачами Великобритании о том, что без экстренных мер Национальная система здравоохранения может оказаться перегруженной в течение 21-го дня. Так, после Рождества число пациентов с COVID-19 увеличилось в больницах Англии на 50%.



Ужесточение карантина предполагает закрытие всех школ и колледжей, и большинство учащихся переходят на дистанционное обучение. Студенты университетов не должны возвращаться в кампусы и также продолжат образование онлайн. Люди должны оставаться в изоляции у себя дома и выходить на короткое время лишь для покупки продуктов, занятий спортом или для посещения врача.



С 5 января локдаун в законодательном порядке введён на всей материковой части Шотландии. Причина ужесточения ограничений — рост случаев заражения СOVID-19. Местным жителям разрешается выходить из дома только по крайней необходимости. Власти Шотландии заявили, что считают ситуацию чрезвычайно серьёзной.



«Должна сказать, и это без каких-либо преувеличений, что ситуация, с которой мы столкнулись сейчас, беспокоит меня больше, чем это было в марте прошлого года. Резко увеличивающееся число случаев заражения означает, что намного больше людей заболеют, будет больше смертей. Всё это объясняет, почему мы должны действовать быстро и решительно», - сказала первый министр Шотландии Никола Стерджен.



В Северной Ирландии указание оставаться дома также имеет теперь юридическую силу. Круг школьников, охваченных дистанционным обучением, расширился.



В Уэльсе такие меры уже были введены ранее, теперь их действие будет продолжено. Каждая из частей королевства имеет право самостоятельно определять действующие на ее территории санитарно-эпидемиологические меры, но их сходство, по сути, делает третий карантин общенациональным.

