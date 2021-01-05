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  5 января 2021
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Психолог назвал признаки болезненной зависимости от смартфона

CentralAsia (CA) -  Зависимого от смартфона человека достаточно просто определить по его поведению, рассказал агентству «Прайм» психолог Дмитрий Синарев.

По его словам, такой человек будет всегда держать его либо в руках или положит рядом с собой на видное место. Во время разговора, если возникнет какой-либо вопрос, зависимый мгновенно кинет взгляд на свой телефон, как будто бы в поисках ответа или поддержки.

«Такой неразрывный контакт со стороны легко заметить даже неискушённому в психологии человеку. Интересно, что, общаясь в чатах и социальных сетях, такие люди часто совершают массу грамматических и стилистических ошибок, целиком полагаясь на «мозги» своего гаджета и не утруждая себя проверкой написанного. Безусловное доверие в передаче своих мыслей также является признаком зависимости», - сказал специалист.

Предметы меняются, а смартфоны остаются всегда и везде: навигатор подскажет маршрут, шагомер высчитает затраченные калории, а соцсети оповестят о мыслях и настроении знакомых.

По словам Синарева, программное обеспечение смартфона вписывается в наше сознание, предлагая определённую модель мышления, начиная от логических алгоритмов и заканчивая способом выражения эмоций.

«Нам становится проще и легче обозначить и передать своё отношение к чему-либо с помощью символов, смайлов. Таким образом, мы начинаем думать этими знаками, не утруждая себя работой над речью. При этом главная опасность этих тенденций в том, что мы становимся программируемы и, как следствие, управляемы», - заключил психолог.

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