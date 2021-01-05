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  5 января 2021
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Граждане Узбекистана задержаны в Петербурге за массовую драку из-за ДТП

CentralAsia (UZ) -  В Петербурге задержали 8 участников группового конфликта в Невском районе города, среди которых трое приезжих из Узбекистана; ещё один человек - в больнице с ножевыми ранениями.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, инцидент произошёл около часа ночи во вторник на улице Караваевской. Оперативно прибывшие на место патрульные полицейские задержали восемь предполагаемых участников драки, среди которых 33-летняя женщина. Трое задержанных - граждане Узбекистана с истёкшей временной регистрацией в России, остальные - жители Ленинградской, Пензенской, Воронежской областей и Великого Новгорода со среднеазиатским происхождением. Девятый участник потасовки, гражданин Узбекистана, был госпитализирован с ножевыми ранениями.

По данным полиции, конфликт произошёл из-за ДТП.

В отношении всех задержанных составлены протоколы за мелкое хулиганство. Трое будут привлечены к ответственности за нарушение режима пребывания в РФ, добавил источник.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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