[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан и Беларусь за 11 месяцев увеличили товарооборот на 5,4% – до $225 млн

CentralAsia (UZ) -  По информации белорусского диппредставительства в Ташкенте, товарооборот Беларуси и Узбекистана в январе – ноябре прошедшего года возрос на 5,4% – до 225 млн долларов, передает БЕЛТА.

Экспорт белорусских товаров в Узбекистан составил 187,1 млн долларов и вырос на 10,8% по сравнению с январем – ноябрем 2019 года, импорт из Узбекистана сократился почти на 15% – до 37,9 млн долларов. Сальдо внешней торговли товарами за этот период сложилось положительное и составило 149,2 млн долларов.

Как сообщается, в январе – ноябре прошлого года Беларусь значительно увеличила экспортные поставки в Узбекистан мяса говядины – до 38,6 млн долларов (рост в 2,3 раза по сравнению с соответствующим периодом 2019 года). Поставки мяса птицы выросли в 1,2 раза, сухого молока – в 1,8 раза, сахара – в 4,5 раза, кондитерских изделий – в 8,5 раза, шоколада – в 2,4 раза. В 5,3 раза возросли экспортные поставки полимеров (их отгружено на 4 млн долларов), предметов гигиены – в 135,3 раза, моющих и чистящих средств – в 117,8 раза.

Беларусь традиционно закупает в Узбекистане хлопчатобумажную пряжу и трикотаж, свежую плодоовощную продукцию. За 11 месяцев прошлого года в 2,3 раза возросли поставки в Беларусь узбекских арбузов и дынь, в 2,2 раза – прочих свежих фруктов, в 3,7 раза – орехов, в 1,9 раза – абрикосов и черешни.

print
  • Опубликовано руководство «Инновационные подходы и технологии борьбы с засолением маргинальных земель Центральной Азии»
  • В Турции изобрели десяти секундный тест на коронавирус
  • В Узбекистане начали менять паспорта на национальные ID-карты


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com