Узбекистан и Беларусь за 11 месяцев увеличили товарооборот на 5,4% – до $225 млн

CentralAsia (UZ) - По информации белорусского диппредставительства в Ташкенте, товарооборот Беларуси и Узбекистана в январе – ноябре прошедшего года возрос на 5,4% – до 225 млн долларов, передает БЕЛТА.

Экспорт белорусских товаров в Узбекистан составил 187,1 млн долларов и вырос на 10,8% по сравнению с январем – ноябрем 2019 года, импорт из Узбекистана сократился почти на 15% – до 37,9 млн долларов. Сальдо внешней торговли товарами за этот период сложилось положительное и составило 149,2 млн долларов.

Как сообщается, в январе – ноябре прошлого года Беларусь значительно увеличила экспортные поставки в Узбекистан мяса говядины – до 38,6 млн долларов (рост в 2,3 раза по сравнению с соответствующим периодом 2019 года). Поставки мяса птицы выросли в 1,2 раза, сухого молока – в 1,8 раза, сахара – в 4,5 раза, кондитерских изделий – в 8,5 раза, шоколада – в 2,4 раза. В 5,3 раза возросли экспортные поставки полимеров (их отгружено на 4 млн долларов), предметов гигиены – в 135,3 раза, моющих и чистящих средств – в 117,8 раза.

Беларусь традиционно закупает в Узбекистане хлопчатобумажную пряжу и трикотаж, свежую плодоовощную продукцию. За 11 месяцев прошлого года в 2,3 раза возросли поставки в Беларусь узбекских арбузов и дынь, в 2,2 раза – прочих свежих фруктов, в 3,7 раза – орехов, в 1,9 раза – абрикосов и черешни.