Лукашенко назвал коронавирус «Божьим наказанием»

CentralAsia (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание на то, что в стране развернута кампания по расширению использования электроэнергии в различных сферах, включая транспорт и отопление помещений для защиты экологии.



Обращаясь к представителям трудового коллектива холдинга «Горизонт», Лукашенко предположил, что Бог наказал человечество пандемией коронавируса за хамское отношение к природе.



«В своем послании (новогоднее обращение) я электромобили упоминал, но главный посыл был, что Господь нас, наверное, коронавирусом и наказал, что мы просто по-хамски относимся к природе. Если у нас не будет гармонии с природой, мы будем нездоровы, и дети наши будут нищими», - сказал Александр Лукашенко.



Он отметил, что в ряде европейских стран уже определены сроки, когда с улиц должны исчезнуть автомобили с двигателями внутреннего сгорания.«"У нас есть шанс раньше это сделать, и мы это будем делать», - уверен Лукашенко.

