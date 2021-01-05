Состоялся телефонный разговор Путина и Меркель

CentralAsia (CA) - Сегодня состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель. Об этом сообщает Kremlin.ru.



Они поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками.



Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин. Условлено о продолжении контактов по этой теме между министерствами здравоохранения и другими профильными структурами двух стран.



Затрагивались также некоторые аспекты внутриукраинского урегулирования, прежде всего в контексте реализации минского «Комплекса мер» и договоренностей, достигнутых в ходе «нормандских» саммитов.