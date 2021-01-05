В Узбекистане создают открытую базу данных по расходу средств внешних кредитов

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане внедряют открытую базу данных по расходам внешнего долга чтобы предоставить широкой общественности доступ к контролю за целевым использованием средств.

Инициатива является частью плана правительства по продолжению внедрения международных антикоррупционных стандартов в законодательство, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции.

Помимо базы данных по расходам внешнего долга, план предусматривает ускорение принятия Закона «О государственной службе»? внедрение прозрачных механизмов приема на государственную службу на основе открытого и независимого конкурса,

разработку предложений по введению в Уголовный кодекс ответственности за подкуп должностных лиц иностранных государств и должностных лиц международных государственных организаций.

По мнению Агентства по противодействию коррупции, вышеизложенная реализация мер будет способствовать искоренению различных форм коррупции в стране и совершенствованию правовой базы в этой сфере, а также улучшит положение страны в рейтингах коррупции и других международных рейтингах.