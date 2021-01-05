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  5 января 2021
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В Узбекистане запустили мобильное приложение для водителей и пешеходов

CentralAsia (UZ) -  Главным управлением безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Узбекистана запущена программа «Road24» по предоставлению интерактивных услуг в сфере дорожного движения.

Как сообщают местные СМИ, тестовая версия программы находится на стадии запуска.

Данная мобильная система разработана для удобства участников дорожного движения и сотрудников ДПС с возможностью ввода, получения и распространения информации.

В том числе - оперативное оповещение населения о точках дорожно-транспортного происшествия, оповещение об установленных дорожных знаках, предотвращение пробок на перекрестках, снижение проблемных ситуаций.

Пользователи с помощью приложения получат также возможность заблаговременного получения информации о закрытии автомобильных дорог на определенный срок, дистанционно, онлайн получить разрешение на выезд транспортного средства из штрафстоянки.

Кроме того водители или пешеходы смогут предупреждать других участников дороги о проблемах с движением на определенных участках.

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