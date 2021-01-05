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  5 января 2021
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Врачи из Афганистана изучат опыт Узбекистана в борьбе с COVID

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистан прибыла делегация ответственных сотрудников и врачей Министерства здравоохранения Афганистана.

Цель визита – обучение афганских медицинских специалистов опыту Узбекистана по профилактике, предупреждению распространения, диагностике и лечению коронавирусной инфекции, сообщил Кун.уз.

Делегация из 20 афганских специалистов будет находиться в стране в течение десяти дней и примет участие в специальных учебных занятиях, разработанных специалистами, которые непосредственно участвовали в процессе лечения коронавирусной инфекции.

Мастер-классы пройдут в Зангиатинской инфекционной больнице №1 и №2. Кроме того, гости ознакомятся с деятельностью своих коллег из многопрофильных центральных поликлиник и семейных поликлиник. Также запланирован приезд афганских специалистов в Самаркандскую область.

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