Врачи из Афганистана изучат опыт Узбекистана в борьбе с COVID

CentralAsia (UZ) - В Узбекистан прибыла делегация ответственных сотрудников и врачей Министерства здравоохранения Афганистана.



Цель визита – обучение афганских медицинских специалистов опыту Узбекистана по профилактике, предупреждению распространения, диагностике и лечению коронавирусной инфекции, сообщил Кун.уз.

Делегация из 20 афганских специалистов будет находиться в стране в течение десяти дней и примет участие в специальных учебных занятиях, разработанных специалистами, которые непосредственно участвовали в процессе лечения коронавирусной инфекции.

Мастер-классы пройдут в Зангиатинской инфекционной больнице №1 и №2. Кроме того, гости ознакомятся с деятельностью своих коллег из многопрофильных центральных поликлиник и семейных поликлиник. Также запланирован приезд афганских специалистов в Самаркандскую область.