В Таджикистане ввели лимит на подачу электроэнергии

CentralAsia (TJ) - Начиная c 5 января, с 23 часов в сельских районах Таджикистана, где нет высотных жилых домов, подача электроэнергии будет прекращена, об этом «Азия-Плюс» сообщил источник в правительстве республики.

Света в домах таджикистанцев не будет до 6 часов утра.

Данное решение, по словам источника, принято в связи с тем, что уровень воды в водохранилище Нурекской ГЭС ниже на 4 метра по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

До какого числа продлится энерголимит источник не сообщил.

Источник уверил «Азия-Плюс» в том, что на сегодняшний день Таджикистан не экспортирует электроэнергию в соседние страны.

Осенью жители сельских местностей и районов республики стали жаловаться на частые и длительные отключения электроэнергии: они получали по 4-6 часов электроэнергии в стуки. В «Барки точик» отрицали, что в стране действовал энерголимит, виня во всем распространение коронавируса в мире и затянувшиеся по этой причине ремонтно-профилактические работы в энергетических сетях и на подстанциях.

С 10 декабря все села, районы, города республики, исключая отдельные случаи отключения на несколько часов, начали бесперебойно и круглосуточно получать свет.

Однако, по заявлению экспертов, водно-энергетических ресурсов Таджикистана недостаточно для того, чтобы дотянуть до весенне-летнего периода, и вероятность введения ограничений на лицо.

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения