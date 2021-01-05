Сенат рассмотрит закон о внесении изменений в Конституцию Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Одиннадцатое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана состоится 6 января в формате видео-конференц-связи, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента республики.

На заседании сенаторы планируют обсудить задачи, определённые послании президента парламенту от 29 декабря.

Кроме того, Сенат рассмотрит законы «О внесении изменений в Конституцию Республики Узбекистан», «Об утверждении Градостроительного кодекса Республики Узбекистан» и «О культурной деятельности и организациях культуры».