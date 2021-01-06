Монгольская версия Википедии появилась на классическом монгольском письме

CentralAsia (MNG) - Свободная, научно-познавательная энциклопедия wikibilig.mn является совместным трудом ее добровольцев на классическом монгольском письме. Все желаюущие могут написать статью, обогащать существующие статьи, исправить ошибки или опечатки в них.

Одна из основных целей сайта — содействие расширению использования монгольской письменности развитием богатого контента на традиционной монгольской письменности в условиях оживления интереса к ней как в Монголии, так и за рубежом. В частности, монгольская писменность изучается на шестом классе общеобразовательной школы, и подрастающему поколению, уже грамотному в традиционной письменности, необходимы материалы для чтения и обогащения знания посредством этой письменности. Создание таких условий будет существенным стимулом для более широкого изучения и применения традиционной письменности, а также для более благоприятного отношения к ней как к одному из современных алфавитов.

Ныне в энциклопедии насчитывается около 150 статьей. Существующие категории включают астрономию, космонавтику, медицину, химию, физику, биологию, технологии, геологию, географию, законы, религию, историю, архитектуру, изобразительное искусство, музыку, и др. Темы не ограничиваются существующими категориями и пользователи могут создавать новые категории.

Редактирование пользователями значительно облегчено недавней установкой визуального эдитора при обновлении программного обеспечения.

Администраторы делают упор на развитие тем по современным научно-техническим достижениям. Вклады статьей как по точным, так и по общественным наукам от широкого круга пользователей тоже приветствуются.

Наилегчайший способ создания новой статьи будет использование шаблона на адресе: wikibilig.mn

А также можно следовать видео-инструкцию по адресу:





Эмблема сайта состоит из двух основных элемента: буква Wi из алфавита Соёмбо и знака замкнутого интеграла, и эти два символа сплетаются на общем элементе – круге. Буква Wi является сокращением слова Wikibilig, а то, что оно выражено буквой из Соёмбо, упоминает историю, языкознание, традиционную философию. Таким образом, эта буква представляет общественные науки. Знак интеграла представляет точные науки, а сплетение буквы из Соёмбо и математического знака символизирует взаимодополняемость и взаимосвязанность всех отраслей знания. К тому же этим математическим знаком символизируется единство всех монголоязычных народов, представленных буквой Wi из Соёмбо. Незаконченное становление символа (дуга), который оглашает согласное W гласным звуком i, означает непрерывность развития и обогащения энциклопедии Wikibilig.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения