Турция — ближневосточный «третий сосед» Монголии

CentralAsia (MNG) - Турцию и Монголию разделяет примерно 5500 километров, но у этих двух стран общая история, и с момента окончания холодной войны культурные связи обеспечивали связи, которые способствовали политическим отношениям и отношениям в области безопасности, хотя экономические связи отставали, учитывая отдаленное географическое положение Монголии и наличие двух крупных держав в качестве ближайших соседей: Китая и России.

После окончания холодной войны, когда Монголия отказалась от коммунизма, Монголия применяет концепцию так называемого «третьего соседа», чтобы в некоторой степени уравновесить влияние своих могущественных ближайших соседей и помочь обеспечить свою независимость. Пропаганда Монголии Турции как потенциального «третьего соседа» совпала с переориентацией усилий Анкары в рамках Исламистской Партии справедливости и развития (Islamist Justice and Development - АК) по расширению торговых связей и укреплению отношений со странами, которые были либо частью бывшей Османской империи, либо разделяли этническое происхождение или культурная история, пишет Middle East Institute.

Исторические связи

Согласно китайским источникам, тюркские народы зародились в Монголии и на юге Сибири к VI веку нашей эры.

Шесть веков спустя «Племена Монголии должны быть описаны как «тюрко-монгольские», поскольку далеко не во всех случаях ясно, какие из них были «тюркскими, а какие монгольскими», потому что племена «свободно вступали в брак». Турки-сельджуки, принявшие суннитский ислам в X веке, нанесли поражение византийцам в 1071 году н.э. и оккупировали Анатолию через полтора десятилетия после восстановления власти халифа Аббасидов в Багдаде. Монголы вторглись в Анатолию в 1243 году и разграбили Багдад через полтора десятилетия, создав Ильханат, в который вошли персидские территории; ее правители впоследствии обратились в ислам, но империя рухнула в четырнадцатом веке, и монголы были «поглощены… [более крупными] тюркоязычным населением Персии», в то время как османское турецкое государство выросло в Западной Анатолии, а затем в Балканы за счет византийцев.

Турецкая Республика и Независимая Монголия: основа взаимоотношений

24 июня 1969 года Турция и Монголия установили дипломатические отношения, за два года до того, как Турция установила это с Китайской Народной Республикой. Она стала 41-м государством, с которым Монголия имела официальные отношения. Однако Турция стала пятой страной Ближнего Востока или Северной Африки, сделавшей это; ей предшествовали Алжир (1961 г.), Ирак (1962 г.), Египет (1963 г.) и Сирия (1967 г.), причем все государства были членами Движения неприсоединения. Монголия находилась под коммунистическим режимом с 1924 года, через три года после того, как она провозгласила свою независимость от Китая с военной помощью Советской Красной Армии, и ее единственная дипломатическая связь была с Советским Союзом до 1948 года, когда были установлены официальные связи с Северной Кореей. Албания и недавно созданная Китайская Народная Республика присоединились к этой небольшой группе в 1949 году, а в следующем году Польша, Болгария, Венгрия и Румыния сделали то же самое. Индия стала первым некоммунистическим государством и десятой страной, установившей дипломатические отношения с Монголией в 1955 году, через год после Северного Вьетнама. К середине 1960-х годов горстка западноевропейских государств, включая Великобританию и Францию, а также Грецию, имела официальные связи с Монголией. Турция установила дипломатические отношения с рядом азиатских государств, но не имела ни постоянных послов, ни посольств в каждой столице; так было с Монголией до 1996 года, когда Турция открыла посольство в Улан-Баторе; в следующем году Монголия ответила взаимностью на встречу в Анкаре. Сегодня у Монголии есть посольства в 31 стране, в том числе еще два на Ближнем Востоке — Египте и Кувейте, а также консульство в Стамбуле; Что касается посольств Ближнего Востока в Улан-Баторе, то, помимо посольств Турции, в столице Монголии представлены 25 из 25 посольств Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов.

Помимо Турции, только семь других стран официально упоминаются как «третие соседи» на веб-сайте Министерства иностранных дел Монголии: Соединенные Штаты (установили отношения в 1987 году) — чей бывший госсекретарь Джеймс Бейкер ввел термин во время визита в 1990 году — Индия , Япония (1972 г.), Южная Корея (1990 г.), Германия (1974 г.), Канада (1973 г.) и Австралия (1972 г.).

Согласно документу «Концепция внешней политики» Монголии, «третие соседи» не упоминаются, но под «вторым направлением внешнеполитической деятельности Монголии» находится следующее заявление:

[Монголия] будет развивать дружеские отношения с высокоразвитыми странами Запада и Востока, такими как Соединенные Штаты Америки, Япония и Федеративная Республика Германия. В то же время он также будет проводить политику, направленную на развитие дружественных отношений с такими странами, как Индия, Республика Корея, Таиланд, Сингапур, Турция, Дания, Нидерланды, Финляндия, Австрия, Швеция, Швейцария и в создании и доведении до должного уровня своих экономических и иных интересов в Монголии.

Таким образом, особые отношения с Турцией конкретно упоминаются в двух местах на веб-сайте Министерства иностранных дел Монголии. В то время как двусторонние отношения между Турцией и Монголией «практически не существовали» с 1969 года до конца холодной войны, политическая и экономическая либерализация Монголии впоследствии позволила постепенно развиваться связям в сфере иностранных дел, безопасности, культуры и образования, в то время как торговля оставалась довольно небольшой. Также после окончания холодной войны в Турции усилился национализм и к власти в 2002 году пришла исламистская партия справедливости и развития (АК). Под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана (премьер-министр с 2003 по 2014 год и президент с 2014 года по настоящее время) Турция сделала упор на расширение отношений с развивающимся миром и со странами, имеющими этническую или культурную близость. С распадом Советского Союза и открытием предполагаемых новых возможностей на Тюркском Кавказе и в Центральной Азии, а также в последние годы из-за споров с западными союзниками Турции по НАТО и зашедшего в тупик процесса присоединения к Европейскому Союзу, Эрдоган рассматривает Турцию как средняя держава, способная распространить свое политическое влияние за пределы Ближнего Востока. При этом Турция использовала мягкую силу: Turkish Airlines бросила вызов Korean Airlines в предоставлении обширных авиасообщений с остальным миром из Монголии, а с 1994 года Агентство сотрудничества и координации Турции (TİKA) предоставило Монголии помощь в целях развития, включая восстановление и популяризация историко-культурных объектов Монголии, что также упоминается как цель в «Концепции внешней политики этой страны». Кроме того, с 1994 года до неудавшегося переворота против Эрдогана в июле 2016 года турецкие гюленисты создавали качественные учебные заведения, а Анкара предоставляла стипендии для отбора студентов для обучения в Турции.

Турецко-монгольские двусторонние и многосторонние отношения

Отставая от Китая и России (и даже других «третьих соседей») с точки зрения торговли, о чем пойдет речь позже, итальянское издание Inside Over подчеркнуло присутствие Турции в Монголии в статье, озаглавленной «Россия присматривается к Монголии, а причина в этом нет. (Только) Китай», опубликованный в июне 2020 года. В нем отмечалось:

Россия и Турция находятся в Монголии по той же причине, то есть для создания плацдарма, на котором можно держаться в Центральной Азии. Первому способствует антикитайская враждебность со стороны как монгольского политического класса, так и общественного мнения, тогда как второму способствует фактор идентичности ... Турция стала «третьим соседом» менее чем за десять лет операций без необходимости дружбы договоров [имеется в виду тот, который президент России Владимир Путин подписал во время визита в Монголию в 2019 году].

С 1994 года в Монголии работает Турецкое агентство сотрудничества и координации (TİKA), подразделение Министерства культуры и туризма этой страны. По состоянию на сентябрь 2019 года в стране реализован 661 проект. В течение этого года она пробурила колодцы в сельских городах, построила и отремонтировала общежития для студентов, построила центры здоровья и поставила медицинское оборудование, оказала продовольственную помощь людям, живущим в северной тайге, а также издала монгольский словарь и грамматический справочник, среди прочего. В течение 2020 года TİKA установила зимние теплицы для Хотонов, мусульманской тюркской общины, расположенной примерно в 1025 милях от Улан-Батора, и поставила 3D-принтеры и другое оборудование для производства лицевых щитков для защиты от COVID-19. TİKA также продолжает сохранять и изучать самые старые из известных тюркских памятников Хөхтюрков в долине Орхон и в других местах, относящиеся к восьмому веку н.э.

Кроме того, в 1994 году гюленисты открыли пять школ в Монголии, две в Улан-Баторе и три в провинции. Многие из тысяч монгольских детей, окончивших эти школы, получили ученую степень в Турции и за рубежом. Однако после неудавшегося переворота против Эрдогана в июле 2016 года турецкое правительство заставило многие страны закрыть школы и передать их турецкому фонду Маариф. Однако в Монголии они были проданы немецкой корпорации, а никто из учителей не был экстрадирован в Турцию; вместо этого им не продлили визы, хотя, как сообщается, Турция безуспешно пыталась похитить одного из учителей в июле 2018 года. Монгольские студенты продолжают получать стипендии в школах Турции.

Как упоминалось ранее, использование мягкой силы облегчило политические отношения и отношения в сфере безопасности. Турция и Монголия официально установили «всеобъемлющее партнерство» в совместном заявлении, сделанном во время официального визита в Анкару в апреле 2004 года президента Монголии Нацагийн Багабанди (1997-2005). Три месяца спустя, во время визита в США, была заключена аналогичная договоренность, которая была преобразована в 2019 году в «стратегическое партнерство» президентом Монголии Халтмагийн Баттулгой (с 2017 года по настоящее время). С 2000 года монгольские военнослужащие и полицейские проходят подготовку в академиях в Турции, а премьер-министр Турции Эрдоган в июле 2005 года посетил Улан-Батор с официальным визитом, чтобы способствовать дальнейшему развитию сотрудничества в области обороны между двумя странами. К ним относятся миротворческие / антитеррористические учения, обмены между высокопоставленными военными и штабные переговоры. Важно понимать, что по состоянию на декабрь 2017 года, помимо Турции, в Монголии действовали военные атташе из России, Китая, США, Японии и Южной Кореи, а монгольские офицеры обучались в России, Китае, США. , Индия, Германия и Франция, а также Турция. В мае 2018 года Турция провела масштабные совместные военные учения, в которых участвовала Монголия вместе с примерно 20 странами, включая США и другие страны, в основном из Европы и Ближнего Востока. Тем временем Монголия внесла свой вклад в операции Организации Объединенных Наций по поддержанию мира в Африке, а также в операции, проводившиеся под руководством НАТО в Афганистане и Косово, в дополнение к кампании США в Ираке; За исключением последнего, Турция принимала участие в некоторых из таких операций, в том числе в операциях ООН в Южном Судане, Дарфуре и Демократической Республике Конго. К марту 2018 года Монголия привлекла к операциям ООН почти 900 военнослужащих, полицейских и наблюдателей.

Премьер-министр Турции Эрдоган совершил еще один официальный визит в Монголию в апреле 2013 года, через год после того, как Турция вместе с Германией, Бельгией и Люксембургом поддержала создание Монголией Индивидуального плана партнерства и сотрудничества (IPAP) с НАТО, в котором эта оборонная организация предоставляет консультации о внутренней реформе, связанной с обороной и безопасностью. Турция также поддержала членство Монголии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), крупнейшей в мире группе региональной безопасности с 57 членами, включая США, Канаду, Турцию, все страны Европы (за исключением Косово) и бывший Советский Союз. в 2012. Монголия является наблюдателем (как и Иран, Афганистан и Беларусь) в Шанхайской организации сотрудничества, другом региональном блоке безопасности, в который входят Россия, Китай, бывшие советские государства Центральной Азии, за исключением Туркменистана, Индии и Пакистана, а Турция — партнер по диалогу.

Хотя политические отношения между Турцией и Монголией развивались хорошо, сначала поощрялась торговля наряду с упомянутыми выше культурными связями. В октябре 1999 года государственный министр Турции по делам тюркских республик Абдулхалук Мехмет Чай посетил Монголию и подписал письмо о намерениях от имени Совета по внешнеэкономическим связям своей страны (DEİK) с Национальной торгово-промышленной палатой Монголии о создании Турецко-Монгольского делового совета; два года спустя это произошло. Сегодня это одно из 12 расположенных в странах Евразии. Его цель - проинформировать турецких и монгольских бизнесменов об инвестиционных и торговых возможностях, а также выявить и найти решения для устранения «препятствий на пути» развития «более глубоких связей». В то время как объем торговли увеличился с всего лишь 1 миллиона долларов США в 1992 году и достиг пика в 49 миллионов долларов в 2013 году, в 2019 году он составил всего 39,7 миллиона долларов и в основном состоит из турецкого экспорта в Монголию, что почти в восемь раз больше по стоимости, чем монгольский экспорт в Турцию. К первым относятся электрические обогреватели, ювелирные изделия и железные радиаторы, а ко вторым — включает дубленые козьи шкуры, очищенную нефть и серебро в указанном порядке по стоимости. Логистика представляет собой проблему из-за географической удаленности и отсутствия адекватного железнодорожного и автомобильного сообщения между двумя странами, а также из-за того, что Китай доминирует на рынке как в экспорте, так и в импорте в Монголию, в то время как у России большая доля в последней категории. Турция наконец открыла беспосадочные рейсы Стамбул-Улан-Батор в январе 2020 года, ранее предлагая рейсы с одной остановкой через Бишкек, Кыргызстан, с 2012 года; помимо сокращения времени полета, затраты ниже по сравнению с услугами Korean Airlines в Сеул и за его пределы. Если бы не пандемия COVID-19, эта услуга должна была бы способствовать расширению торговых и культурных связей, учитывая, что с 2013 года в Турции и Монголии действует безвизовый режим для своих граждан на срок до 30 дней.

Заключение

Пока Китай и Россия будут доминировать в торговле Монголии, Турция будет играть второстепенную роль в этом аспекте отношений, но сотрудничество во внешней политике и безопасности, а также в вопросах культуры и образования открывает большие возможности, поскольку Монголия очень стремится к развитию связей с «третьи соседи», чтобы поддерживать определенную степень политической независимости на мировой арене и получать техническую помощь для развития своей инфраструктуры и знаний своих граждан. Именно благодаря мягкой силе Турция смогла укрепить свое положение на Ближнем Востоке и за его пределами. Обе страны хотят расширить свой дипломатический след как внутри, так и за пределами своих регионов, чтобы повысить свою политическую и экономическую безопасность, одновременно извлекая сентиментальные выгоды от историко-культурных связей. Хотя большинство жителей Монголии, около 53%, являются буддистами и только 3% - мусульманами, у нее действительно общая история с Турцией. Действительно, нынешний посол Монголии в Турции Равдан Болд заявил на конференции в Анкаре в 2018 году, что Турция была единственным государством, считающимся «страной братства», и что долина Орхон в центральной Монголии «очень близка сердцам монгольского и турецкого народов», - отметил автор Майкл Б. Бишку (Michael B. Bishku).

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