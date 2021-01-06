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  6 января 2021
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Héli-Union предоставить Монголии доступ к ноу-хау Франции в области вертолетов

CentralAsia (MNG) -  Программа для Монголии, осуществляемая Héli-Union, включает парк из четырех вертолетов, включая три Airbus EC145 и один Guimbal Cabri, а также строительство центра технического обслуживания и учебного центра.

Французское правительство помогает укрепить возможности гражданской обороны Монголии за счет льготной ссуды, предоставленной Министерством финансов. Первый в стране вертолетный поисково-спасательный центр будет развернут французским специалистом по вертолетным операциям, техническим обслуживанием и обучением Héli-Union недалеко от международного аэропорта Улан-Батора.

Программа включает в себя предоставление парка из четырех вертолетов, включая три Airbus EC145 и один Guimbal Cabri, а также строительство центра технического обслуживания и учебного центра. Héli-Union управляет всем проектом и подписала контракт с Thales на обучение пилотов EC145.

С 2006 года французские пилоты службы гражданской безопасности проходят обучение на подобных системах моделирования Thales. Таким образом, инструкторы Héli-Union извлекут выгоду из специализированных знаний Thales в области систем обучения для миссий гражданской обороны. Проект будет основан на давних отношениях между Thales и Héli-Union, чтобы предоставить Монголии доступ к ноу-хау Франции в области вертолетов. Проект также усиливает присутствие Thales в Северной Азии, где группа выиграла несколько значительных контрактов, включая предоставление решений по управлению воздушным движением для Управления гражданской авиации Монголии.

«Héli-Union и Thales объединяют свой опыт для этого новаторского проекта в поддержку гражданской обороны в Монголии. Мы гордимся оказанным нам доверием при обучении и обучении пилотов», - комментирует Питер Хичкок, вице-президент по обучению и моделированию в Thales.

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