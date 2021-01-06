Министерства обороны Монголии и США провели 17-й ежегодный двусторонний консультативный совет

CentralAsia (MNG) - 5 января (Вашингтон, округ Колумбия) и 6 января (Улан-Батор, Монголия) заместитель помощника министра обороны США Хейно Клинк и государственный секретарь министерства обороны Монголии Д. Ганхуяг провели виртуальную встречу для проведения 17-го ежегодного двустороннего консультативного совета США и Монголии. С заключительным словом выступил министр обороны Монголии Г.Сайханбаяр.

Официальные лица подтвердили свою приверженность двусторонним отношениям между США и Монголией и согласились развивать сотрудничество в сфере обороны по вопросам, представляющим общий интерес, для поддержки свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Заместитель помощника министра обороны США Хейно Клинк поблагодарил государственного секретаря Ганхуяг за приверженность Монголии международному миру и стабильности, включая постоянный вклад Монголии в усилия коалиции в Афганистане и операции Организации Объединенных Наций по поддержанию мира. DASD Klinck также обсудил текущие вопросы региональной безопасности и связи между Монголией и США в рамках концепции третьего соседа.

Должностные лица взяли на себя обязательство укреплять оборонное сотрудничество и сотрудничество для решения текущих проблем безопасности и продвижения общих интересов.

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