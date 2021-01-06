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  6 января 2021
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В Таджикистане число зараженных коронавирусом достигло 13 305 человек

CentralAsia (TJ) -  За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 5 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

Также на 5 января 155 человек с лёгкими признаками коронавируса находятся дома на амбулаторном лечении под присмотром врачей.

Таким образом, общее количество зараженных COVID-19 достигло 13 305 человек, из них выздоровели 13 060 пациентов, или 98,1% инфицированных, скончались 90 человек.

Коронавирус в Таджикистане
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