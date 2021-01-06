В Таджикистане число зараженных коронавирусом достигло 13 305 человек

- Таджикистан, общество
- 9:19, 06 января 2021
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CentralAsia (TJ) - За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 5 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.
Также на 5 января 155 человек с лёгкими признаками коронавируса находятся дома на амбулаторном лечении под присмотром врачей.
Таким образом, общее количество зараженных COVID-19 достигло 13 305 человек, из них выздоровели 13 060 пациентов, или 98,1% инфицированных, скончались 90 человек.
Коронавирус в Таджикистане
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