На утро 6 января в Казахстане коронавирус выявлен у 742 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 742 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 6 января сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан - 114;

- Атырауская область - 101;

- город Алматы - 94;

- Акмолинская область - 58;

- Костанайская область - 56;

- Павлодарская область - 55;

- Северо-Казахстанская область - 55;

- Алматинская область - 52;

- Западно-Казахстанская область - 40;

- Восточно-Казахстанская область - 39;

- Карагандинская область - 25;

- Жамбылская область - 14;

- Туркестанская область - 12;

- Актюбинская область - 10;

- Кызылординская область - 8;

- Мангистауская область - 7;

- город Шымкент - 2.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 159 044 случая коронавируса.

Коронавирус в Казахстане

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