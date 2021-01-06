На утро 6 января в Казахстане коронавирус выявлен у 742 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 742 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 6 января сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан - 114;
- Атырауская область - 101;
- город Алматы - 94;
- Акмолинская область - 58;
- Костанайская область - 56;
- Павлодарская область - 55;
- Северо-Казахстанская область - 55;
- Алматинская область - 52;
- Западно-Казахстанская область - 40;
- Восточно-Казахстанская область - 39;
- Карагандинская область - 25;
- Жамбылская область - 14;
- Туркестанская область - 12;
- Актюбинская область - 10;
- Кызылординская область - 8;
- Мангистауская область - 7;
- город Шымкент - 2.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 159 044 случая коронавируса.