[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
На утро 6 января в Казахстане коронавирус выявлен у 742 человек

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 742 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 6 января сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан - 114;

- Атырауская область - 101;

- город Алматы - 94;

- Акмолинская область - 58;

- Костанайская область - 56;

- Павлодарская область - 55;

- Северо-Казахстанская область - 55;

- Алматинская область - 52;

- Западно-Казахстанская область - 40;

- Восточно-Казахстанская область - 39;

- Карагандинская область - 25;

- Жамбылская область - 14;

- Туркестанская область - 12;

- Актюбинская область - 10;

- Кызылординская область - 8;

- Мангистауская область - 7;

- город Шымкент - 2.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 159 044 случая коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Héli-Union предоставить Монголии доступ к ноу-хау Франции в области вертолетов
  • От коронавирусной пневмонии в Казахстане умерли 4 пациента за сутки
  • В Карабахе нашли тела 1184 погибших во время эскалации конфликта


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com