В Узбекистане предупредили об отключениях света из-за аварии в энергосистеме

CentralAsia (UZ) - В связи с произошедшими внеплановыми отключениями на линиях электропередач единой энергосистемы, связывающей Центральную Азию и Казахстан, сработала противоаварийная автоматика, сообщило Минэнерго Узбекистана.

Сработавшая технологическая защита оборудования, во избежание повреждения внутренней части энергоблоков, автоматически отключила ПГУ:

Туракурганской ТЭС - нагрузка, которой снизилась с 750 МВт до 500 МВт,

Тахиаташской ТЭС с 280 МВт до 150 МВт,

Навоийской ТЭС с 450 МВт до 230 МВт,

Ташкентской ТЭС, с 370 МВт до 180 МВт,

а также автоматически отключились две ПГУ Талимаржанской ТЭС суммарной мощностью 900 МВт.

В настоящее время полностью восстановлен режим Тахиаташской, Ташкентской и Туракурганской ТЭС. На Талимарджанской ТЭС ведутся восстановительные работы.

Причины возникновения аварийной ситуации изучаются.

В ближайшие часы будут наблюдаться краткосрочные отключения электроэнергии, предупредили в ведомстве.