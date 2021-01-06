В Узбекистане предупредили об отключениях света из-за аварии в энергосистеме

- Узбекистан, общество
- 9:28, 06 января 2021
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CentralAsia (UZ) - В связи с произошедшими внеплановыми отключениями на линиях электропередач единой энергосистемы, связывающей Центральную Азию и Казахстан, сработала противоаварийная автоматика, сообщило Минэнерго Узбекистана.
Сработавшая технологическая защита оборудования, во избежание повреждения внутренней части энергоблоков, автоматически отключила ПГУ:
Туракурганской ТЭС - нагрузка, которой снизилась с 750 МВт до 500 МВт,
Тахиаташской ТЭС с 280 МВт до 150 МВт,
Навоийской ТЭС с 450 МВт до 230 МВт,
Ташкентской ТЭС, с 370 МВт до 180 МВт,
а также автоматически отключились две ПГУ Талимаржанской ТЭС суммарной мощностью 900 МВт.
В настоящее время полностью восстановлен режим Тахиаташской, Ташкентской и Туракурганской ТЭС. На Талимарджанской ТЭС ведутся восстановительные работы.
Причины возникновения аварийной ситуации изучаются.
В ближайшие часы будут наблюдаться краткосрочные отключения электроэнергии, предупредили в ведомстве.