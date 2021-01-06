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  6 января 2021
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В Монголии выявлено рекордное число заболевших коронавирусом за неделю

CentralAsia (MNG) -  В Монголии за 5 января проведено 16 377 ПЦР тестов на коронавирус и выявлен 41 новый случай заражения. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила начальник отдела надзора и исследований Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний А. Амбасэлмаа.

Также за сутки от COVID-19 вылечились еще 3 человека.

По состоянию на сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом в Монголии достигло 1349 человек, из которых 887 вылечились, 451 пациент находится на лечении в больницах.

Коронавирус в Монголии
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