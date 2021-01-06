В Узбекистане из-за аномальных холодов замерз водопад (фото)

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане по причине аномального холода замерз каскадный водопад «Сувтушар». Об этом заявил Госкомитет по экологии и охране окружающей среды страны в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что водопад расположен на юге республики в Гиссарском заповеднике. Его высота составляет 84 метра.

Морозы привели к тому, что водопад полностью покрылся льдом.

По данным синоптиков, в Узбекистане холода продержатся еще в течение недели. Температура воздуха может опуститься в некоторых регионах до -20°С.