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  6 января 2021
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В Узбекистане из-за аномальных холодов замерз водопад (фото)
Предыстория: В Узбекистане ожидается похолодание до 15 градусов мороза

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане по причине аномального холода замерз каскадный водопад «Сувтушар». Об этом заявил Госкомитет по экологии и охране окружающей среды страны в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что водопад расположен на юге республики в Гиссарском заповеднике. Его высота составляет 84 метра.

Морозы привели к тому, что водопад полностью покрылся льдом.

По данным синоптиков, в Узбекистане холода продержатся еще в течение недели. Температура воздуха может опуститься в некоторых регионах до -20°С.

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