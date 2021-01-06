Душанбе объявлен культурной столицей СНГ в 2021 году

CentralAsia (TJ) - Столица Таджикистана - Душанбе в 2021 году объявлен культурной столицей Содружества Независимых Государств, а Организацией экономического сотрудничества (ЭКО) — туристическим городом, сообщает сайт Исполкома СНГ.

Согласно статистическим данным, сейчас в Душанбе 37 гостиниц и 57 ресторанов, 4 национальных чайханы, 32 развлекательных центра, 25 рынков и 91 торговый центр, 26 магазинов по реализации сувениров, 17 парков культуры и отдыха, 1 зоопарк, 14 скверов, 5 водоёмов для отдыха, 204 салона красоты и 201 парикмахерская, 4 дворца культуры и 7 профессиональных театров, 10 музеев, 16 библиотек, 306 лечебно-профилактических учреждений, которые ежедневно обслуживают сотни отечественных и зарубежных гостей.

19 июня 2017 года в столице была открыта база отдыха «Обшорон», состоящая из оздоровительных комплексов, семи аквапарков и плавательных ландшафтных бассейнов, с фонтанами, разбрызгивающими различные изображения, 14 уникальных водных аттракционов для взрослых и детей, детских площадок.

В городе работает 109 туристических компаний. Запущен официальный туристический сайт Душанбе www.dushanbe-travel.tj, на котором размещена электронная карта туристических объектов и сооружений города.

В сфере туризма и народных ремёсел на 2018-2022 годы в Душанбе приняты и реализуются 3 плана мероприятий и 1 Государственная программа, для реализации которых из бюджетных средств отпущено 1 млн. 313 тысяч сомони.

В 2020 году культурной столицей Содружества Независимых Государств был определен Шымкент.

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