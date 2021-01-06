Детский хирург из Иркутска провёл 20 операций малышам в Ташкенте

CentralAsia (UZ) - Неонатальный хирург из Иркутска Юрий Козлов провел в Ташкенте вместо одной операции 20 за пять дней, спасая жизнь и здоровье малышей. Об этом он рассказал 5 января 2021 года на своей странице в Фейсбуке, сообщает ogirk.ru.

«Настоящая рождественская история спасения малыша из Ташкента – город, в который мне пришлось добираться через Москву и Стамбул. Сделал крюк в несколько дней и несколько тысяч километров. Прямого сообщения с Узбекистаном у Иркутска сейчас нет. А мне нужно было срочно в Ташкент. Меня по Интернету нашла русская семья. Попросили помощи. Запланировано было кесарево сечение. Ребенку, чтобы жить, нужна была операция в первые сутки после рождения, – написал хирург. – Кроме непростой дороги было много других препятствий, но все получилось. Вместо одной за пять дней провел 20 операций вместе с коллегами в республиканском перинатальном центре. И накануне Рождества детей выписали домой».

Юрий Козлов работает заведующим отделением хирургии новорожденных и недоношенных детей в Ивано-Матренинской детской больнице.

Сообщается, что в 2020 году конгресс в США признал его лучшим детским хирургом в мире. Врач стал почетным гражданином Иркутской области.