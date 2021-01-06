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  6 января 2021
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Глава МИД Туркменистана посетит Афганистан с рабочим визитом в начале года

CentralAsia (TM) -  Глава МИД Туркменистана в начале 2021 посетит Афганистан с рабочим визитом. Такая информация была озвучена в ходе первого правительственного рабочего совещания 2021.

Президент Туркменистана адресовал Рашиду Мередову указания, касающиеся его рабочего визита в соседний Афганистан, а также туркмено-афганских консультаций по линии внешнеполитического ведомства.

Важной темой совещания также стал запуск крупных инфраструктурных объектов, в свою очередь нацеленных на помощь в восстановлении социально-экономической жизни Афганистана, а также создание благоприятных условий для экономической интеграции стран региона.

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