За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 785 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 785 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 145 979 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 18 738;
- Алматы - 17 462;
- Нур-Султан - 17 192;
- Атырауская область - 12 624;
- Карагандинская область - 11 607;
- Северо-Казахстанская область - 8146;
- Западно-Казахстанская область - 8109;
- Павлодарская область - 7973;
- Костанайская область - 7284;
- Акмолинская область - 6663;
- Алматинская область - 6003;
- Шымкент - 5325;
- Жамбылская область - 4786;
- Актюбинская область - 3592;
- Мангистауская область - 3577;
- Туркестанская область - 3562;
- Кызылординская область - 3336.
Коронавирус в Казахстане
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