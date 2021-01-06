За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 785 человек

// АКИpress

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 785 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 145 979 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 18 738;

- Алматы - 17 462;

- Нур-Султан - 17 192;

- Атырауская область - 12 624;

- Карагандинская область - 11 607;

- Северо-Казахстанская область - 8146;

- Западно-Казахстанская область - 8109;

- Павлодарская область - 7973;

- Костанайская область - 7284;

- Акмолинская область - 6663;

- Алматинская область - 6003;

- Шымкент - 5325;

- Жамбылская область - 4786;

- Актюбинская область - 3592;

- Мангистауская область - 3577;

- Туркестанская область - 3562;

- Кызылординская область - 3336.

Коронавирус в Казахстане

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