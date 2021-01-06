Токаев ответил депутату Госдумы, назвавшему территорию Казахстана «подарком от России»

Касым-Жомарт Токаев // Известия

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опубликовал статью в газете Egemen Qazaqstan, в которой заявил, что территорию страны «никто извне» не отдавал, а казахский народ жил там на протяжении веков.



Тем самым, Токаев ответил депутату Госдумы Вячеславу Никонову, который назвал территорию Казахстана подарком России.



В статье под названием «Независимость превыше всего» глава государства написал, что главное богатство современного Казахстана это его «священная земля, унаследованная от предков».



«Такую огромную территорию казахам никто не дарил извне. Наша история не измеряется 1991 или 1936 годом», - написал он.

По его словам, народ жил на этих землях еще во времена Золотой Орды, Тюркского ханства и при гуннах и саках.



Также Токаев призвал официально и публично противостоять «некоторым иностранцам», сомневающимся в территориальной целостности страны и критикующим добрососедские отношения.



Глава государства также отметил, что у Казахстана нет территориальных споров с другими странами.



Ранее в Министерство иностранных дел Казахстана был вызван временный поверенный в делах Российской Федерации Александр Комаров, которому вручили ноту в связи с высказываниями главы комитета по образованию и науке Госдумы Вячеслава Никонова.



В МИД Казахстана заявили, что ведомство «призывает принять меры по недопущению впредь заявлений такого рода от государственных деятелей Российской Федерации».

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