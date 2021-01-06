[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Токаев ответил депутату Госдумы, назвавшему территорию Казахстана «подарком от России»
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев
// Известия

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опубликовал статью в газете Egemen Qazaqstan, в которой заявил, что территорию страны «никто извне» не отдавал, а казахский народ жил там на протяжении веков.

Тем самым, Токаев ответил депутату Госдумы Вячеславу Никонову, который назвал территорию Казахстана подарком России.

В статье под названием «Независимость превыше всего» глава государства написал, что главное богатство современного Казахстана это его «священная земля, унаследованная от предков».

«Такую огромную территорию казахам никто не дарил извне. Наша история не измеряется 1991 или 1936 годом», - написал он.

По его словам, народ жил на этих землях еще во времена Золотой Орды, Тюркского ханства и при гуннах и саках.

Также Токаев призвал официально и публично противостоять «некоторым иностранцам», сомневающимся в территориальной целостности страны и критикующим добрососедские отношения.

Глава государства также отметил, что у Казахстана нет территориальных споров с другими странами.

Ранее в Министерство иностранных дел Казахстана был вызван временный поверенный в делах Российской Федерации Александр Комаров, которому вручили ноту в связи с высказываниями главы комитета по образованию и науке Госдумы Вячеслава Никонова.

В МИД Казахстана заявили, что ведомство «призывает принять меры по недопущению впредь заявлений такого рода от государственных деятелей Российской Федерации».

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Сенат рассмотрит закон о внесении изменений в Конституцию Узбекистана
  • За сутки в Узбекистане выявили 37 новых случаев коронавируса
  • Детский хирург из Иркутска провёл 20 операций малышам в Ташкенте


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com