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  6 января 2021
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В Узбекистане при взрыве в доме погибли двое человек

CentralAsia (UZ) -  В городе Карши Кашкадарьинской области 6 января в 08:10 утра в одном из домов произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате стены здания обрушились, сообщает МЧС Узбекистана.

На место происшествия сразу же прибыла пожарно-спасательная бригада областного управления по чрезвычайным ситуациям и провела поисково-спасательные работы.

В результате инцидента тела двух жителей были извлечены из под завалов разрушенного дома.

На место происшествия прибыли также сотрудники безопасности и прокуратуры.

Ведется предварительное следствие.

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