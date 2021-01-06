В Узбекистане при взрыве в доме погибли двое человек

- Узбекистан, происшествия
- 10:51, 06 января 2021
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CentralAsia (UZ) - В городе Карши Кашкадарьинской области 6 января в 08:10 утра в одном из домов произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате стены здания обрушились, сообщает МЧС Узбекистана.
На место происшествия сразу же прибыла пожарно-спасательная бригада областного управления по чрезвычайным ситуациям и провела поисково-спасательные работы.
В результате инцидента тела двух жителей были извлечены из под завалов разрушенного дома.
На место происшествия прибыли также сотрудники безопасности и прокуратуры.
Ведется предварительное следствие.