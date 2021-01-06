В Узбекистане при взрыве в доме погибли двое человек

CentralAsia (UZ) - В городе Карши Кашкадарьинской области 6 января в 08:10 утра в одном из домов произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате стены здания обрушились, сообщает МЧС Узбекистана.

На место происшествия сразу же прибыла пожарно-спасательная бригада областного управления по чрезвычайным ситуациям и провела поисково-спасательные работы.

В результате инцидента тела двух жителей были извлечены из под завалов разрушенного дома.

На место происшествия прибыли также сотрудники безопасности и прокуратуры.

Ведется предварительное следствие.