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  6 января 2021
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За сутки в Узбекистане выявили 55 новых случаев коронавируса. Всего 77 350

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 5 января количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 77 350 (+55).

По данным Минздрава, новые случаи заражения выявлены в 11 регионах страны.

За сутки умер 1 больной коронавирусом, а общее число скончавшихся от болезни достигло 615.

Общее количество выздоровевших составило 75 650 (+105), а показатель выздоровления 98%.

Из 1085 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 155 находятся в тяжёлом состоянии, а 30 - в критическом.

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