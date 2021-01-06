За сутки в Узбекистане выявили 55 новых случаев коронавируса. Всего 77 350

- Узбекистан, общество
- 11:07, 06 января 2021
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CentralAsia (UZ) - По состоянию на 5 января количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 77 350 (+55).
По данным Минздрава, новые случаи заражения выявлены в 11 регионах страны.
За сутки умер 1 больной коронавирусом, а общее число скончавшихся от болезни достигло 615.
Общее количество выздоровевших составило 75 650 (+105), а показатель выздоровления 98%.
Из 1085 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 155 находятся в тяжёлом состоянии, а 30 - в критическом.