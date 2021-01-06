«Солнечные собаки» появились в небе над Монголией в 30-градусный мороз. Фото

CentralAsia (MNG) - В Монголии сейчас наблюдается редкое оптическое явление — гало (научное название). Этот эффект в народе называют «Солнечные собаки».



Одно из условий появления оптического феномена — это холод. На территории Монголии сейчас наблюдается 30-градусный мороз, а ночью в некоторых регионах температура воздуха отпускается до -44 градусов. Такой холод продолжается 5-7 дней.



«Солнечными собаками» называют, когда на одном уровне с реальным Солнцем появляются два ложных. В тропосфере солнечный свет преломляется через кристаллы льда.



Данный эффект характеризуется возникновением вторичного свечения вокруг источника света, как правило, имеющее форму круга, кольца, дуги, светового столба или «алмазной пыли».

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