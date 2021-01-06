В Узбекистане более 1000 человек приняли участие в испытаниях китайской вакцины от коронавируса

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 5 января в Узбекистане число лиц, принявших участие в испытаниях вакцины против коронавируса в рамках III фазы испытаний вакцины ZF 2001, составило 1188 человек.

Как сообщили в Мининноваций Узбекистана, не все добровольцы получают вакцину. Часть из них получает плацебо - вещество без активного действия, которое выглядит так же, как исследуемый препарат или вакцина, но не содержит активных ингредиентов исследуемого препарата или вакцины.

За 5 января количество принявших участие в испытаниях вакцины составило 88 добровольцев.

Ранее сообщалось, что при содействии посольства Узбекистана в Китае компания Zhifei доставила в республику 6 000 тестовых вакцин (50% настоящая вакцина, 50% плацебо).

Всего для клинических испытаний было отобрано 5 тысяч добровольцев.