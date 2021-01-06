В Казахстане пройдут выборы депутатов Мажилиса парламента

CentralAsia (KZ) - В Казахстане в воскресенье, 10 января состоятся выборы депутатов Мажилиса парламента республики.



Это будут восьмые в истории независимого Казахстана парламентские выборы. Впервые за 16 лет выборы были не досрочными, а очередными.



Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил очередные выборы депутатов Мажилиса парламента, избираемых Ассамблеей народа Казахстана, на 11 января 2021 года.



В выборах примут участие:



Партия «Нур Отан»

Партия «Ак Жол»

Народная партия Казахстана

Партия «Адал»

Партия «Ауыл»

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Несмотря на уход с поста президента, Нурсултан Назарбаев остался в посте председателя Нур Отана. 4 июня 2020 года он объявил праймериз, которые должны быть проведены внутри партии с 17 августа по 3 октября 2020 года в качестве попытки открытой политической конкуренции, содействия гражданскому участию в политическом процессе и расширять возможности женщин и молодежи страны. По данным партии, в праймериз приняли участие около 10 000 кандидатов, в голосовании приняли участие 662 687 человек, что в общей сложности составило 84%.Демократическая партия «Ак Жол» объявила о своем участии в предстоящих выборах. Партия призвала к честным и открытым выборам. Председателем является Азат Перуашев.Народная партия Казахстана на своем съезде в 23 ноября 2019 года одобрила партийный список на выборах в Мажилис, в который включены 125 человек.16 кандидатов в депутаты Мажилиса вошли в партийный список партии «Адал». Председатель — Серик Султангали.18 ноября 2020 года в ходе XVIII внеочередного съезда народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» представила свой партийный список из 19 кандидатов на выборах в Мажилис. Лидер — Али Бектаев.