В Германии ужесточили карантин до февраля

CentralAsia (CA) - По итогам заседания представителей германских федеральных земель и правительства во было принято решение о дальнейших ограничениях в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает телерадиокомпания Deutsche Welle.



В округах, где на протяжении семи дней будут выявлять более 200 новых случаев инфицирования на 100 тыс. человек, начнут действовать ужесточения, которые предполагают «сокращение радиуса перемещений до 15 км от места жительства - без наличия уважительной причины». Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель по окончании совместного заседания с премьер-министрами федеральных земель.



По ее словам, задача в том, чтобы снизить количество случаев заражения до 50 на каждые 100 тыс. населения. Это крайне важно с учетом распространения новой мутации коронавируса.



Ограничения, уже действующие до 10 января, к примеру, для розничных сетей и ресторанов, продлены на три недели — до 31 января.



Встречи возможны только с одним, не проживающим в том же домохозяйстве, человеком, либо в кругу родственников, принадлежащих к тому же домохозяйству.



Детские сады и школы останутся закрытыми до 31 января. При необходимости возможна экстренная помощь в уходе за детьми, обучение по-прежнему будет проходить в дистанционном формате. Кроме того, родители смогут взять оплачиваемый отпуск для ухода за ребенком.



Увеличения числа доз вакцины, доступных для других категорий населения, следует ждать со второго квартала, предупредила Меркель. Кроме того, по ее оценкам, правильная стратегия заключается в том, чтобы ФРГ в рамках прививочной кампании продолжала координировать свои действия с другими странами ЕС.



С 16 декабря 2020 года в ФРГ действует жесткий локдаун, который изначально должен был продлиться минимум до 10 января 2021 года.



До этого, 26 декабря 2020 года в Германии началась вакцинация. Прививку получили несколько десятков жителей одного из домов престарелых в федеральной земле Саксония-Анхальт, в том числе 101-летняя женщина.