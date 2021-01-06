Беларусь продлила приостановку авиарейсов в Туркменистан
- Туркменистан, новости компаний
- 13:10, 06 января 2021
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CentralAsia (TM) - Авиакомпания «Белавиа» сообщила о продлении приостановки пассажирских рейсов из Минска в Ашхабад до 1 февраля 2021 года, сообщает Белорусское телеграфное агентство.
Прекращение авиасообщений со столицей Латвии — Ригой, во все пункты России, кроме аэропорта «Домодедово» продлевается до 31 января. В Венгрию (Будапешт) и Казахстан (Алматы) авиарейсы приостановлены до 27 марта.
«Белавиа» выполняла регулярный рейс в столицу Туркменистана по вторникам, с обратным вылетом по средам.
Приостановка рейсов во всём мире происходит из-за угрозы распространения пандемии коронавируса.