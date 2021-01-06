Беларусь продлила приостановку авиарейсов в Туркменистан

CentralAsia (TM) - Авиакомпания «Белавиа» сообщила о продлении приостановки пассажирских рейсов из Минска в Ашхабад до 1 февраля 2021 года, сообщает Белорусское телеграфное агентство.

Прекращение авиасообщений со столицей Латвии — Ригой, во все пункты России, кроме аэропорта «Домодедово» продлевается до 31 января. В Венгрию (Будапешт) и Казахстан (Алматы) авиарейсы приостановлены до 27 марта.

«Белавиа» выполняла регулярный рейс в столицу Туркменистана по вторникам, с обратным вылетом по средам.

Приостановка рейсов во всём мире происходит из-за угрозы распространения пандемии коронавируса.