Таджикистан готовится начать вакцинацию против коронавируса

// АКИpress

CentralAsia (TJ) - Таджикистан официально включен в список стран, запрашивающих вакцину против COVID-19 в рамках механизма COVAX, сообщает НИАТ «Ховар».



По данным ВОЗ, страны-участницы программы COVAX смогут получить доступ к вакцинам против коронавируса в первой половине 2021 года. Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана создало техническую рабочую группу в составе главных специалистов отрасли, экспертов и представителей международных организаций для подготовки к введению вакцины против COVID-19.



Рабочая группа, согласно требованиям механизма COVAX, определила целевую группу из числа общего населения, которое будет вакцинировано против COVID-19, что составляет 1,8 миллиона человек, или 20% от общей численности населения. В эту группу входят работники сферы медицины, образования, население старше 50 лет и люди с хроническими неинфекционными заболеваниями. Сведения о количестве целевой группы населения было направлено ​​в Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации 7 декабря 2020 года.



Ожидается, что необходимое количество вакцин для этих групп будет предоставлено стране через механизм COVAX в рамках гуманитарной помощи. Кроме того, для приобретения вакцин Всемирным банком выделено 3 миллиона долларов, дополнительно предусмотрено выделение 5 миллионов долларов.



Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения