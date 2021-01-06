Всемирный банк прогнозирует рост экономики Узбекистана до 4,3% в 2021 году

CentralAsia (UZ) - Рост экономики Узбекистана в 2021 и 2022 годах достигнет 4,3% и 4,5% соответственно. Об этом говорится в январском выпуске доклада Всемирного банка «Перспективы мировой экономики».

Прогнозы ВБ обновляются на основе новой информации c учетом изменения (глобальной) ситуации. В октябрьском прогнозе ВБ рост ВВП Узбекистана по итогам 2020 года ожидался на уровне от 0,4% до 0,8%, а в 2021-м — от 4,8% до 5%. В действительности, рост ВВП за 2020 год достиг 0,6%.

По темпам роста ВВП стран Центральной Азии в 2021 году, за Узбекистаном следует Казахстан, где прогнозируется рост в 4%. Далее идут Кыргызстан и Таджикистан с прогнозами в 3,8% и 3,5% соответственно. Данные для Туркменистана в докладе не приводятся.

В докладе за январь отмечается, что в Центральной Азии ожидается восстановление темпов экономического роста до 3%, чему будет способствовать незначительный рост цен на сырье и объемов прямых иностранных инвестиций по мере активизации участия субрегиона в осуществлении предложенной Китаем инициативы «Один пояс — один путь».