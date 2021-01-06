Число зараженных COVID-19 в России превысило 3,3 млн

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России зарегистрировано 24 217 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 84 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 2 672 (11,0%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрирован 3 308 601 случай (+0,7%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 92,3 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 268 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 647 397 человек.