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  6 января 2021
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Число жертв коронавируса в России приблизилось к 60 тысячам
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  В России за минувшие сутки от коронавируса скончались 445 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство случаев смерти зафиксировано в Москве — 70 и Санкт-Петербурге — 58.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 59 951 человека. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 3,3 млн человек, из них выздоровели 2,6 млн, под медицинским наблюдением остаются 647 397 человек.

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