Число жертв коронавируса в России приблизилось к 60 тысячам

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CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки от коронавируса скончались 445 человек, передает оперативный штаб.



Так, большинство случаев смерти зафиксировано в Москве — 70 и Санкт-Петербурге — 58.



Общее количество жертв коронавируса в России достигло 59 951 человека. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 3,3 млн человек, из них выздоровели 2,6 млн, под медицинским наблюдением остаются 647 397 человек.