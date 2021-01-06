Президент Армении заразился коронавирусом

CentralAsia (CA) - Президент Армении Армен Саркисян заразился коронавирусной инфекцией, сообщили в администрации главы государства. Ему 67 лет.



После того как у него появились симптомы COVID-19 он сдал тест в Лондоне, куда прибыл во время своего отпуска для проведения операции на ноге.



В связи с заражением Саркисян продолжит работу в удаленном режиме.



Премьер-министр страны Никол Пашинян решил тоже самоизолироваться, ранее он со своей семьей переболел коронавирусом.

