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  6 января 2021
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Президент Армении заразился коронавирусом

CentralAsia (CA) -  Президент Армении Армен Саркисян заразился коронавирусной инфекцией, сообщили в администрации главы государства. Ему 67 лет.

После того как у него появились симптомы COVID-19 он сдал тест в Лондоне, куда прибыл во время своего отпуска для проведения операции на ноге.

В связи с заражением Саркисян продолжит работу в удаленном режиме.

Премьер-министр страны Никол Пашинян решил тоже самоизолироваться, ранее он со своей семьей переболел коронавирусом.

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