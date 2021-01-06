В Туркменистане с нового года вдвое выросла плата за проезд

CentralAsia (TM) - С 1 января в Туркменистане на 10 процентов увеличились зарплаты бюджетников, пенсии, пособия и студенческие стипендии. Однако источники turkmen.news из Мары сообщают, что, плата за проезд в такси и маршрутках с нового года выросла примерно вдвое. Цены выросли на все. Например, стоимость пачки сигарет, осенью составлявшая 240-250 манатов, сейчас достигла 300 манатов (примерно $11 по рыночному курсу).

Десятипроцентная индексация зарплат, пенсий, пособий и стипендий произведена в соответствии с указом президента Гурбангулы Бердымухамедова. В 2021 году минимальный размер зарплаты в Туркменистане составит 957 манатов (примерно $35 по рыночному курсу), базовая величина для определения размера пенсий — 372 маната ($13,7), базовая величина для исчисления пособий — 354 маната ($13).

При этом, как сообщают источники turkmen.news, стоимость проезда в маршрутках в Марыйском велаяте 1 января выросла с 3 манатов до 6-7 манатов. Поездка на такси из Мары в Сакарчаге, Байрамали, Шатлык и другие населенные пункты области раньше обходилась в 5 манатов, а теперь за нее требуют 10 манатов.

А чтобы доехать на такси из Мары в Ашхабад, придется заплатить 500 манатов.