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  6 января 2021
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Украинских политиков обвинили в тайной вакцинации от коронавируса

CentralAsia (CA) -  Глава редакционного совета портала «Обозреватель» Михаил Бродский обвинил украинских политиков в тайной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в конце декабря в страну чартерным рейсом была «тайно» завезена партия вакцины Pfizer, при этом препарат «пронесли» якобы без таможенного оформления, «прикрываясь паспортом какого-то депутата».

«По имеющейся у меня информации, премьер-министр Денис Шмыгаль и ряд народных депутатов, в том числе и глава профильного медицинского комитета Верховной рады Михаил Радуцкий, на протяжении этой недели посетили клинику пластической хирургии и косметологии Медиленд, но не только и не столько за уколом ботокса, сколько за первой дозой вакцины», - заявил Бродский.

Он добавил, что за два этапа вакцинирования эти политики заплатили по две с половиной тысячи евро, в то время как в Европе цена двух доз препарата составляет 30 евро.

В середине декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу министру здравоохранения Максиму Степанову получить вакцину в январе, в крайнем случае в феврале. По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку восьми миллионов доз вакцины. Позднее минздрав Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 миллиона доз вакцины против коронавируса производства китайской компании Sinovac Biotech. Однако на данный момент вакцинация на Украине не началась, ни одна партия препаратов в страну не доставлена.

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