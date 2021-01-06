7 января туркменский «Боинг» в очередной раз отправится в Мюнхен

CentralAsia (TM) - На 7 января запланирован рейс «Боинга-737» авиакомпании «Туркменистан» в Мюнхен. По информации источников turkmen.news, решение было принято внезапно. Обычно рейсы планируются заранее. Самолет полетит из Ашхабада в Германию напрямую, без промежуточных посадок.

Как отмечает издание, скорее всего, речь идет не о вывозном рейсе.

В течение 2020 года между Туркменистаном и Мюнхеном несколько раз осуществлялись рейсы медицинского характера. 27 августа из этого немецкого города в Туркменбаши прибыл правительственный самолет с пятью врачами. Цель их визита осталась неизвестной. Также на борту находились десять коробок стерильных медицинских материалов и несколько коробок с логотипом американской фирмы Promega — производителя технологий для изучения вирусов, в том числе и COVID-19.

Медики вернулись в Германию 31 августа, но уже не из Туркменбаши, а из аэропорта Ашхабада. На этот раз их перевозил не правительственный, а обычный пассажирский самолет.

26 ноября в Ашхабад правительственным бортом авиакомпании «Туркменистан» прибыла еще одна делегация немецких медиков. На этот раз визит носил оттенок публичности. Президент Гурбангулы Бердымухамедов провел личную встречу с профессором университетской клиники «Гроссхадерн» Клаусом Пархофером, который обследовал первого президента Сапармурата Ниязова незадолго до его смерти в 2006 году. Еще нескольким прибывшим медикам были присвоены звания почетных профессоров Государственного медицинского университета Туркменистана.

29 ноября состоялся еще один рейс из Ашхабада в Мюнхен. Этим самолетом врачи улетели обратно. Также на борт попали несколько десятков человек, застрявших в Туркменистане из-за эпидемии COVID-19. А когда самолет возвращался обратно, он вывез в Туркменистан несколько десятков граждан, застрявших в Европе и в Стамбуле, где производилась промежуточная посадка.

Авиасообщение Туркменистана с другими странами прекращено с начала весны, а вывозные рейсы начали осуществляться лишь в августе.

По официальной версии, COVID-19 не проник в Туркменистан.