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  6 января 2021
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В Китае чиновника приговорили к смертной казни за взяточничество
Лай Сяоминь
Лай Сяоминь
// AFP

CentralAsia (CA) -  В Китае по обвинению во взяточничестве, растрате и двоеженстве к смертной казни был приговорен бывший банкир и партийный чиновник Лай Сяоминь.

Как пишет ВВС, он возглавлял одну из крупнейших госкомпаний China Huarong Asset Management Co.

Его обвинили в получении взяток почти на 1,79 млрд юаней (276,7 млн долларов) за 10 лет. Суд Тяньцзиня заявил, что Лай злоупотребил своим служебным положением для получения чрезвычайно крупных взяток, взамен помогая с получением работы и продвижением по службе.

Также он был признан виновным в двоеженстве и хищении государственных средств на сумму более 25 млн юаней.

Это одно из крупнейших уголовных дел о финансовых преступлениях в Китае. Смертный приговор Лаю был вынесен без права двухлетней отсрочки. Обычно такая оговорка позволяет спустя два года заменить смертный приговор на 25 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Этот случай потряс Китай. Как сообщается, в пекинской квартире Лая обнаружили сейфы и шкафы, забитые наличными. Также у него нашли золотые слитки и роскошные автомобили, банковский счет на имя его матери, на котором хранились сотни миллионов юаней. Как пишет газета The Guardian, у бывшего банкира было более 100 любовниц, которым он дарил недвижимость.

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