В Таиланде девятый раз продлили режим ЧС из-за коронавируса

CentralAsia (CA) - В Таиланде вновь продлили действие режима чрезвычайной ситуации, на этот раз до конца февраля. сообщает NHK.



Правительство продлило действие режима девятый раз после того, как он был введен в марте прошлого года. Последнее решение принято на фоне роста числа новых случаев заражения коронавирусом, последовавшего за новой вспышкой инфекции в прошлом месяце.



Общее число инфицированных в стране превысило 8900 человек. Эта цифра удвоилась примерно за полмесяца.



Власти в понедельник ввели новые антивирусные меры в Бангкоке и 27 провинциях страны. Они также еще более ужесточили меры в пяти провинциях, где инфекция распространилась особенно широко. Эти меры включают создание большего числа контрольно-пропускных пунктов и осмотр всех автомобилей, пересекающих границы провинций.