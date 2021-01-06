[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Таиланде девятый раз продлили режим ЧС из-за коронавируса

CentralAsia (CA) -  В Таиланде вновь продлили действие режима чрезвычайной ситуации, на этот раз до конца февраля. сообщает NHK.

Правительство продлило действие режима девятый раз после того, как он был введен в марте прошлого года. Последнее решение принято на фоне роста числа новых случаев заражения коронавирусом, последовавшего за новой вспышкой инфекции в прошлом месяце.

Общее число инфицированных в стране превысило 8900 человек. Эта цифра удвоилась примерно за полмесяца.

Власти в понедельник ввели новые антивирусные меры в Бангкоке и 27 провинциях страны. Они также еще более ужесточили меры в пяти провинциях, где инфекция распространилась особенно широко. Эти меры включают создание большего числа контрольно-пропускных пунктов и осмотр всех автомобилей, пересекающих границы провинций.

print
  • Турция — ближневосточный «третий сосед» Монголии
  • В Турции изобрели десяти секундный тест на коронавирус
  • В Карабахе нашли тела 1184 погибших во время эскалации конфликта


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com