В Узбекистан доставили третий самолет Airbus A320 Neo

CentralAsia (UZ) - Авиакомпания Uzbekistan Airways 31 декабря получила новый самолет Airbus A320 Neo.

Как сообщает издание Kun.uz, современный самолет, рассчитанный на 150 посадочных мест, является 12-м Airbus, приобретенным Uzbekistan Airways. Данная покупка осуществлена на основе договора, заключенного в 2018 году.

Airbus A320 Neo на 20% экономичнее своих предшественников благодаря новым двигателям LEAP-1A и современным разработкам в конструкции фюзеляжа. Дальность полета лайнеров увеличена с 4,5 тыс. до более 6 тыс. километров.

Uzbekistan Airways получила первые два самолета Airbus A320 Neo в 2019 году.