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  6 января 2021
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В Узбекистан доставили третий самолет Airbus A320 Neo

CentralAsia (UZ) -  Авиакомпания Uzbekistan Airways 31 декабря получила новый самолет Airbus A320 Neo.

Как сообщает издание Kun.uz, современный самолет, рассчитанный на 150 посадочных мест, является 12-м Airbus, приобретенным Uzbekistan Airways. Данная покупка осуществлена на основе договора, заключенного в 2018 году.

Airbus A320 Neo на 20% экономичнее своих предшественников благодаря новым двигателям LEAP-1A и современным разработкам в конструкции фюзеляжа. Дальность полета лайнеров увеличена с 4,5 тыс. до более 6 тыс. километров.

Uzbekistan Airways получила первые два самолета Airbus A320 Neo в 2019 году.

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