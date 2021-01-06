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  6 января 2021
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Новый штамм коронавируса COVID-19 обнаружили в 41 стране

CentralAsia (CA) -  Новый штамм коронавируса COVID-19, который впервые был выявлен на территории Великобритании, к настоящему моменту обнаружили в 41 стране и территории, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

«По состоянию на 5 января разновидность коронавируса VOC-202012/01, которая первоначально была выявлена в Соединенном Королевстве, обнаружена в небольшом числе случаев еще в 40 государствах/территориях/районах в пяти из шести регионов ВОЗ», – говорится в сообщении.

Также в сообщении организации приводятся данные по распространению штамма 501Y.V2, первоначально обнаруженного в Южной Африке. Сейчас случаи заражения этим штаммом зарегистрированы в семи странах, сообщает ВОЗ.

В организации отметили, что третью неделю подряд в мире фиксируется более 4 млн новых случаев заражения коронавирусом, а число летальных исходов за это время увеличилось на 76 тысяч. «Таким образом, с начала пандемии общее число зарегистрированных случаев превышает 83 млн и более 1,8 млн смертей во всем мире», – заявляют в ВОЗ.

Власти Великобритании сообщили об обнаружении нового, более заразного штамма коронавируса в середине декабря. Позже этот вариант SARS-CoV-2 обнаружили в ряде других стран, в том числе в США, Китае, Канаде, Турции, Таиланде, Греции, Словакии, Вьетнаме и на Кипре.

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