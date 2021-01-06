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  6 января 2021
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Япония вводит режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

CentralAsia (CA) -  Правительство Японии с 7 января введет режим чрезвычайной ситуации в Токио и трех соседних префектурах Сайтама, Тиба и Канагава для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, сообщает NHK.

В первые дни нового года число новых случаев заражения в столице и соседних префектурах оставалось крайне высоким. Режим ЧС планируют ввести сроком на один месяц.

Ограничительные меры коснутся деятельности ресторанов и баров, часы их работы будут сокращены. Однако правительство готово частично компенсировать убытки рестораторов, предложив им финансовую поддержку.

Также власти не будут требовать закрытия всех школ в регионе при условии соблюдения строгих мер, направленных на снижение риска заражения.

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