Япония вводит режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

CentralAsia (CA) - Правительство Японии с 7 января введет режим чрезвычайной ситуации в Токио и трех соседних префектурах Сайтама, Тиба и Канагава для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, сообщает NHK.

В первые дни нового года число новых случаев заражения в столице и соседних префектурах оставалось крайне высоким. Режим ЧС планируют ввести сроком на один месяц.

Ограничительные меры коснутся деятельности ресторанов и баров, часы их работы будут сокращены. Однако правительство готово частично компенсировать убытки рестораторов, предложив им финансовую поддержку.

Также власти не будут требовать закрытия всех школ в регионе при условии соблюдения строгих мер, направленных на снижение риска заражения.